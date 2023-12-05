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Оккупанты обстреляли группу энергетиков в Донецкой области: есть раненый

Донецкая область, Вторник 05 декабря 2023 19:43
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Оккупанты обстреляли группу энергетиков в Донецкой области: есть раненый Архивное фото: Оккупанты обстреляли группу энергетиков в Донецкой области (facebook.com/DTEKcompany)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 5 декабря, ударила по ремонтной группе в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадал энергетик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДТЭК.

"Ремонтная бригада ДТЭК осматривала трансформаторную станцию в Донецкой области и попала под обстрел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осколки российских снарядов пробили все средства защиты и ранили одного из энергетиков.

"Мы позаботились, чтобы коллега получил всю помощь. Продолжаем поддерживать нашего героя и его семью до полного выздоровления", - добавила компания.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают населённые пункты Донецкой области. Причем враг обстреливает города и деревни, находящиеся как на линии фронта, так и в так называемом относительном тылу.

По данным главы МВД Игоря Клименко, оккупанты ночью нанесли авиаудар по поселку Пивничное в Донецкой области. Повреждены 5 многоквартирных домов. Подразделения ГСЧС спасли 1 человека.

Также сегодня россияне по установкам "Град" ударили по городу Часов Яр в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб человек, еще пятеро получили ранения.

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