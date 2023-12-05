Оккупанты обстреляли группу энергетиков в Донецкой области: есть раненый
Российская армия сегодня, 5 декабря, ударила по ремонтной группе в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадал энергетик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДТЭК.
"Ремонтная бригада ДТЭК осматривала трансформаторную станцию в Донецкой области и попала под обстрел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осколки российских снарядов пробили все средства защиты и ранили одного из энергетиков.
"Мы позаботились, чтобы коллега получил всю помощь. Продолжаем поддерживать нашего героя и его семью до полного выздоровления", - добавила компания.
Обстрелы Донецкой области
Российские войска постоянно обстреливают населённые пункты Донецкой области. Причем враг обстреливает города и деревни, находящиеся как на линии фронта, так и в так называемом относительном тылу.
По данным главы МВД Игоря Клименко, оккупанты ночью нанесли авиаудар по поселку Пивничное в Донецкой области. Повреждены 5 многоквартирных домов. Подразделения ГСЧС спасли 1 человека.
Также сегодня россияне по установкам "Град" ударили по городу Часов Яр в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб человек, еще пятеро получили ранения.
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