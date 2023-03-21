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Оккупанты обстреляли Донецкую область из РСЗО "Торнадо": есть раненые и погибшие

Фото: Оккупанты обстреляли Донецкую область из РСЗО "Торнадо" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 21 марта, армия РФ по артиллерии и РСЗО "Торнадо" обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Армия РФ в очередной раз осуществила массированные обстрелы городов Красногоровка, Часов Яр и села Степное Очеретинской ОТГ. По предварительным данным, атаки велись из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Торнадо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от атак оккупационных войск в Красногоровке и Степном погиб мужчина, еще трое гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести.

В городе Часов Яр погибла супружеская пара, в дом которой попал вражеский снаряд. Один человек получил ранения. Повреждены и разрушены частные и многоквартирные дома и хозяйственные постройки.

"Прокуратурой начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны", - добавили правоохранители.

Напомним, что российские войска продолжают обстреливать Донецкую область. В частности, во вторник, 21 марта, РФ атаковала Часов Яр.

Как сообщалось, за минувшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать города Донецкой области. В частности, под огнем находились Авдеевка, Константиновка, Северск, Бахмут.

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