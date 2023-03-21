Оккупанты обстреляли Донецкую область из РСЗО "Торнадо": есть раненые и погибшие
Во вторник, 21 марта, армия РФ по артиллерии и РСЗО "Торнадо" обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"Армия РФ в очередной раз осуществила массированные обстрелы городов Красногоровка, Часов Яр и села Степное Очеретинской ОТГ. По предварительным данным, атаки велись из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Торнадо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от атак оккупационных войск в Красногоровке и Степном погиб мужчина, еще трое гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести.
В городе Часов Яр погибла супружеская пара, в дом которой попал вражеский снаряд. Один человек получил ранения. Повреждены и разрушены частные и многоквартирные дома и хозяйственные постройки.
"Прокуратурой начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны", - добавили правоохранители.
Напомним, что российские войска продолжают обстреливать Донецкую область. В частности, во вторник, 21 марта, РФ атаковала Часов Яр.
Как сообщалось, за минувшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать города Донецкой области. В частности, под огнем находились Авдеевка, Константиновка, Северск, Бахмут.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.