Оккупанты обстреляли Донецкую область из РСЗО "Торнадо": есть раненые и погибшие

Во вторник, 21 марта, армия РФ по артиллерии и РСЗО "Торнадо" обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Армия РФ в очередной раз осуществила массированные обстрелы городов Красногоровка, Часов Яр и села Степное Очеретинской ОТГ. По предварительным данным, атаки велись из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Торнадо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от атак оккупационных войск в Красногоровке и Степном погиб мужчина, еще трое гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести.

В городе Часов Яр погибла супружеская пара, в дом которой попал вражеский снаряд. Один человек получил ранения. Повреждены и разрушены частные и многоквартирные дома и хозяйственные постройки.

"Прокуратурой начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны", - добавили правоохранители.