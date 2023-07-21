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Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть раненые

Фото: россияне обстреляли Донецкую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные в очередной раз обстреляли территории Донецкой области. В результате вражеской атаки были ранены 4 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Россияне нанесли 3 авиаудара по пгт Нью-Йорк в Донецкой области", - сообщил Ермак.

По его данным, в результате вражеского обстрела были ранены мужчина и три женщины.

Атаки РФ по Украине с помощью авиабомб

Россия использует управляемые авиабомбы не только при обстреле Харьковской области, но и Херсонской, Донецкой и Запорожской.

Например, в конце мая оккупанты сбросили на Нью-Йорк Донецкой области авиабомбу ФАБ-250, один человек получил ранения. Кроме того, во время сброса двух авиабомб на пункт выдачи гумдопомощи в Орехове Запорожской области, 7 человек погибли, 13 получили ранения.

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