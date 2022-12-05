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Оккупанты обстреляли мужской монастырь в Сумской области: погиб скот

Фото: оккупанты обстреляли мужской монастырь в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 5 декабря, российские военные обстреляли приграничье Сумской области. "Прилеты" зафиксированы на территории мужского монастыря, погибли несколько коров, люди не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Глинская пустынь пострадала сегодня от российских обстрелов. Это Шалыгинская община. На пограничные враг направил 15 снарядов из реактивной системы залпового огня. "Прилеты" были на территории мужского монастыря", - рассказал он.

По словам Живицкого, в результате обстрела повреждены админздание и хозяйственные здания.

"Там от осколков погибли две коровы, еще трое животных ранены. Люди уцелели", - добавил глава региона.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в пятницу, 2 декабря, российские военные атаковали Сумскую область. В результате обстрелов оккупантов пострадало хозяйство в одной общине.

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