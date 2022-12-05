Оккупанты обстреляли мужской монастырь в Сумской области: погиб скот

"Глинская пустынь пострадала сегодня от российских обстрелов. Это Шалыгинская община. На пограничные враг направил 15 снарядов из реактивной системы залпового огня. "Прилеты" были на территории мужского монастыря", - рассказал он.

По словам Живицкого, в результате обстрела повреждены админздание и хозяйственные здания.

"Там от осколков погибли две коровы, еще трое животных ранены. Люди уцелели", - добавил глава региона.