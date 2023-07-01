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Оккупанты обстреляли дома в Херсоне: пострадали двое детей

Фото: в Херсоне из-за обстрелов пострадали двое детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия сегодня, 1 июля, ударила по жилым кварталам Херсона. В результате атаки пострадали двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Сегодня днем оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Один из снарядов попал в дом", - отметил он.

Из-за обстрела оккупантов ранения получила 9-летняя девочка и 15-летний парень. Медики оказывают детям необходимую помощь.

Ситуация в Херсоне

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон и область. Россияне бью по жилым домам и другим гражданским объектам из тяжелого вооружения.

В частности, вчера армия РФ атаковала Антоновку под Херсоном. Из-за обстрела пострадали три человека, среди них один ребенок.

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