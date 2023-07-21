Оккупанты обстреляли библиотеку в Очакове, возник пожар

"Сегодня утром орки снова обстреляли Очаков. В этот раз их целью была местная библиотека", - написал Шайхет.

По его словам, спасатели быстро локализовали пожар, возникший в результате обстрелов. Обошлось без пострадавших.

В настоящее время полицейские и другие профильные службы осматривают место происшествия и документируют военное преступление оккупантов.

Удары РФ по Очакову и Николаевской области

Город Очаков в Николаевской области расположен на северном берегу Днепровско-Бугского лимана, он регулярно подвергается враждебным обстрелам. По словам главы полиции Николаевской области Сергея Шайхета, оккупанты периодически обстреливают город, применяя РСЗО.

В частности, российские войска 19 июля обстреляли Очаков, пострадала жилая пятиэтажка в центре города. В результате вражеской атаки ранен мужчина.