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Оккупанты обстреляли библиотеку в Очакове, возник пожар

Фото: оккупанты обстреляли библиотеку в Очакове, возник пожар (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Утром 21 июля российские войска обстреляли Очаков в Николаевской области. В результате возник пожар в местной библиотеке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

"Сегодня утром орки снова обстреляли Очаков. В этот раз их целью была местная библиотека", - написал Шайхет.

По его словам, спасатели быстро локализовали пожар, возникший в результате обстрелов. Обошлось без пострадавших.

В настоящее время полицейские и другие профильные службы осматривают место происшествия и документируют военное преступление оккупантов.

Удары РФ по Очакову и Николаевской области

Город Очаков в Николаевской области расположен на северном берегу Днепровско-Бугского лимана, он регулярно подвергается враждебным обстрелам. По словам главы полиции Николаевской области Сергея Шайхета, оккупанты периодически обстреливают город, применяя РСЗО.

В частности, российские войска 19 июля обстреляли Очаков, пострадала жилая пятиэтажка в центре города. В результате вражеской атаки ранен мужчина.

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