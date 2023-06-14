RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли автомобиль с лесниками и гражданскими в Сумской области: шесть жертв

Фото: оккупанты обстреляли автомобиль с лесниками и гражданскими в Сумской области (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска совершили обстрел автомобиля в Сумской области вчера, 13 июня. В нем ехали лесники и гражданские, шесть человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, 13 июня военные РФ обстреляли автомобиль УАЗ, двигавшийся по территории Середино-Будской территориальной общины.

В результате обстрела 6 человек, среди которых 2 гражданских и 4 работника лесного хозяйства, получили несовместимые с жизнью ранения.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Сумской области

Приграничье Сумской области постоянно страдает от обстрелов из-за "стыка" с тремя областями РФ - Белгородской, Курской и Брянской. В частности, под удары оккупантов после масштабного вторжения РФ в Украину постоянно попадает именно Середино-Будская территориальная община.

Отметим, что обстрелы гражданских, полицейских автомобилей, транспорта энергопредприятий и др. стали у РФ своеобразной тактикой. Например, в середине апреля, враг атаковал автомобили полицейских беспилотниками в Бериславе Херсонской области. Один работник полиции был ранен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область