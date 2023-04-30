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Оккупанты обстреляли Авдеевку из авиации и "Градов": полностью разрушены два дома

Фото иллюстративное : оккупанты разрушили дома в Авдеевке (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска утром в воскресенье, 30 апреля, обстреляли Авдеевку Донецкой области. В результате атаки оккупантов полностью разрушены два дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в комментарии "Суспільному".

По его словам, с утра россияне несколько раз обстреляли старую и центральную части города из "Градов", а также дважды ударили из танков.

Кроме того, в 11:00 российская авиация нанесла удар по центру Авдеевки.

"Многоэтажные два здания сложились. Все три этажа, к фундаменту. Информации по людям еще нет", - сказал Барабаш.

По состоянию на 30 апреля в прифронтовой Авдеевке остаются около 1782 человек. Среди них есть 12-летний парень, которого скрывают родители.

Напомним, россияне ночью обстреляли Краматорск, выпустив по городу 5 ракет.

Кроме того, за последние сутки оккупанты обстреляли Угледар, Большую Новоселку, Авдеевку, Константиновку и другие населенные пункты Донецкой области.

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