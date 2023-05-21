Оккупанты обстреляли из артиллерии и фугасными бомбами Донецкую область, есть жертвы

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии и фугасными бомбами населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Донецкой областной прокуратуры в Telegram.
Сегодня под удар оккупантов попали города Авдеевка, Часов Яр, пгт Нью Йорк, Торецк и с. Георгиевка Марьинской территориальной общины. Военные РФ обстреливали населенные пункты из ствольной артиллерии и фугасными авиабомбами ФАБ-250.
В результате попаданий по жилой застройке погибли двое мужчин 46 и 55 лет. Еще шестеро местных жителей - двое мужчин и четыре женщины получили телесные повреждения. Врачи диагностировали у пострадавших огнестрельные осколочные ранения головы, туловища и конечностей.
В результате вражеского обстрела повреждены частные домовладения, многоквартирные дома, территории предприятия и объектов гражданской инфраструктуры.
Фото: Оккупанты обстреляли из артиллерии и фугасными бомбами Донецкую область (don.gp.gov.ua)
Донецкая область остается эпицентром боевых действий. Сейчас ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута, а также вблизи Авдеевки и Марьинки. Города в результате атак российских военных разрушены почти полностью.
Напомним, накануне россияне нанесли удары из "Градов" по городу Торецк, в результате чего получили ранения шесть человек, среди которых ребенок.
Кроме того, ранее армия РФ нанесла ракетный удар по Константиновке Донецкой области. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб, еще один получил ранения.
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