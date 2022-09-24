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Оккупанты обстреляли 3 общины Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Оккупанты обстреляли 3 общины Сумской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты в течение 24 сентября нанесли удары по трем общинам Сумской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВ Дмитрия Живицкого.

По словам главы области, россияне обстреляли Эсманскую, Шалыгинскую и Середино-Будскую общины.

В течение суток, россияне били из минометов, РСЗО и обстреляли город Середина-Буда из артиллерии.

"К счастью, без жертв и разрушений", - добавил Живицкий.

Напомним, что россияне попали в жилой дом в Сумской области, ранены.

Также ранее российские оккупанты обстреливали Сумскую область. В результате атаки три человека ранены.

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