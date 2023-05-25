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Оккупанты наступают возле Авдеевки и Марьинки, потеряв за сутки больше роты

Фото: оккупанты наступают возле Авдеевки и Марьинки, потеряв за сутки больше роты (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные за сутки уничтожили более роты российских оккупантов на Таврическом направлении. При чем оккупанты пытались 23 раза атаковать позиции ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления

Россияне сосредоточились на наступлении на двух направлениях

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. В общей сложности, на таврическом направлении в течение суток зафиксировано 312 обстрелов.

"За прошедшие сутки враг 23 раза атаковал наши позиции. Получив отпор, отошел", - констатируют военные.

На Авдеевском и Марьинском направлениях под огонь оккупантов попали Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

Оборона врага на Запорожском направлении

На Запорожском направлении противник обороняется. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области.

Потери оккупантов за сутки

Потери противника на таврическом направлении составляют больше роты. Также уничтожены и повреждены 11 единиц вражеского вооружения и военной техники.

Общие потери России в Украине на 25 мая

За сутки ВСУ уничтожили 500 оккупантов, 20 артсистем и 36 дронов-камиканзе, которыми российская армия ночью атаковала Украину. Силы ПВО сбили все 36 вражеских БПЛА, которые использовала РФ во время этого массированного обстрела. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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