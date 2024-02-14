Ситуация на фронте сегодня 14 февраля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, производит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 64 боевых столкновения.

Всего враг нанес 4 ракетных удара, 91 авиационный удар, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены и погибли среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

Ситация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Середина-Буда, Дружба, Бачевск, Волфино, Владимировка, Александровка Сумской области; Уды, Стрелечья, Волчанск, Нестерно, Чугуновка, Двуречанское Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Резниковка, Кузьминовка, Раздоловка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области, Терны, Колодязи, Закитное, Спирное, Пазено Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отбили атаку противника в районе Клещеевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили более 25 атак врага в районе Авдеевки и еще 3 атаки в районах Северного и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку. Также российские захватчики нанесли авиационные удары в районах Александрополя, Новоалександровки, Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовки, Орловки, Ласточкино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись до 20 населенных пунктов, в частности: Александрополь, Керамик, Очеретино, Карловка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, более 20 раз пытался улучшить тактическое положение. Также российские оккупанты нанесли авиационные удары в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались: Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Екатериновка, Елизаветовка, Донецкой области.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили атаку врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Водяное, Угледар, Шевченко Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили 2 атаки противника в районах западнее Вербового и Роботино Запорожской области. Авиация российских оккупантов нанесла удары по населенным пунктам Малая Токмачка, Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности: Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Щербаки, Лобково, Степногорск Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток российские захватчики совершили 7 безуспешных попыток штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись, в частности: Херсон и Михайловка, Кизомыс Херсонской области.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Середина-Буда, Дружба, Бачевск, Волфино, Владимировка, Александровка Сумской области; Уды, Стрелечья, Волчанск, Нестерно, Чугуновка, Двуречанское Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Резниковка, Кузьминовка, Раздоловка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области, Терны, Колодязи, Закитное, Спирное, Пазено Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отбили атаку противника в районе Клещеевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили более 25 атак врага в районе Авдеевки и еще 3 атаки в районах Северного и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку. Также российские захватчики нанесли авиационные удары в районах Александрополя, Новоалександровки, Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовки, Орловки, Ласточкино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись до 20 населенных пунктов, в частности: Александрополь, Керамик, Очеретино, Карловка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, более 20 раз пытался улучшить тактическое положение. Также российские оккупанты нанесли авиационные удары в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались: Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Екатериновка, Елизаветовка, Донецкой области.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили атаку врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Водяное, Угледар, Шевченко Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили 2 атаки противника в районах западнее Вербового и Роботино Запорожской области. Авиация российских оккупантов нанесла удары по населенным пунктам Малая Токмачка, Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности: Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Щербаки, Лобково, Степногорск Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток российские захватчики совершили 7 безуспешных попыток штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись, в частности: Херсон и Михайловка, Кизомыс Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, 5 артиллерийским средствам, 2 складам боеприпасов, 3 средствам радиоэлектронной борьбы русских оккупантов.