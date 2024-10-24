Концентрация россиян на Селидово замедляет вероятный захват Покровска, - ISW

За последние дни армия РФ достигла тактических успехов в захвате города Селидово и его окрестностей в Донецкой области. Однако концентрация врага на южном направлении существенно замедляет вероятную оккупацию Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что успех врага в Селидово и его окрестностях произошел за счет способности россиян поддерживать масштабное наступление непосредственно на Покровск, как определенную ранее оперативную цель.

Обнародованные 22 и 23 октября геолокационные видеозаписи демонстрируют продвижение российских войск вдоль улицы Восточная на северо-востоке города, а также на север вдоль улиц Береговой и Защитников на востоке города по направлению к его центру.

Обнародованные 23 октября геолокационные кадры также свидетельствуют, что элементы российской 114-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, бывший 1-й армейский корпус "Донецкой народной республики") захватили Измайловку (к юго-востоку от Селидово).

А опубликованные 23 октября дополнительные геолокационные кадры указывают на то, что армия РФ также продвинулась на северо-восточную окраину Новоселидовки (к западу от Измайловки и к югу от Селидово) и в поля к северо-западу от Цукурино (также к югу от Селидово, но к северу от района Измайловка-Новоселидовка).

Российские СМИ сообщили, что войска агрессора продвинулись на север Селидово и достигли окрестностей Вишневого (к западу от города) по трассе С05091. Продвигаясь на северо-запад от Цукурино, враг также имел территориальные достижения в Горняке (к юго-востоку от Селидово), хотя ISW пока не нашел подтверждения этим заявлениям.

В отчете отмечается, что продвижение российских войск к Селидово, а также территориальные достижения к югу и северу от города, могут вскоре заставить Силы обороны вывести свои силы из этого района, чтобы не оказаться в ловушке в разрушающемся котле.

В то же время, отмечают в ISW, украинские войска, похоже, взяли на себя обязательства надежно оборонять этот город и существенно задержали продвижение российских войск с тех пор, как войска РФ впервые начали наступать на населенный пункт ориентировочно в августе 2024 года.

"Селидово не является оперативной целью России на этом участке фронта, и решение Украины защищать населенный пункт, вероятно, закрепило относительно большой контингент российских войск на южном фланге Покровска, который является первоочередной и оперативно значимой целью России в этом районе", - говорится в отчете.

Захват Покровска "буксует"

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил эту динамику. По его словам, российское командование на Покровском направлении сейчас сталкивается с несколькими более локализованными "проблемами", которые не поддаются прямому захвату российскими войсками Покровска.

Машовец подчеркнул, что в то время, как большое количество российских сил было переброшено на весь Покровский фронт, большой контингент подразделений 2-й общевойсковой армии (ОВА) (Центральный военный округ, ЦВО) и 90-й танковой дивизии (41-я ОВА, ЦВО) задействован в попытках захватить Селидово, а не в развитии атак на Покровск.

Аналитик пришел к выводу, что российское командование создало большой оперативный резерв для наступления на Покровск и Мирноград. Но эти силы увязли в атаках на Селидово и южный фланг Покровска, который российское командование надеялось быстро захватить.

Российский военный блогер и бывший инструктор подразделения "Шторм-Z" согласился с анализом Машовца. Он отметил, что, несмотря на общепризнанную важность захвата российскими войсками Покровска, "процесс буксует".

Блогер отметил, что зацикленность российского командования на южном фланге Покровска, привела к "распылению сил и средств". А это, в свою очередь, спровоцировало "чрезмерные" потери российской пехоты, а также дало ВСУ дополнительное время на дальнейшее укрепление самого Покровска.

Селидово истощает войска РФ

В ISW полагают, что россияне в ближайшие дни могут захватить Селидово, однако захват этого города не означает захват Покровска.

В Институте убеждены, что захват Селидово, вероятно, истощил и истощает российские войска и снизит их боеспособность, если они получат приказ развернуться в направлении Покровска.

"Украинская оборона Покровска и подступов к нему (а именно железной дороги и шоссе М-30) уже сдерживает российское продвижение к городу, а истощение российских сил в этом районе, вероятно, еще больше замедлит это продвижение. Это нанесет ущерб российским наступательным перспективам в этом районе в течение следующих недель", - констатируют в ISW.