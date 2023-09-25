Оккупанты пытались проникнуть в Харьковскую область и обустроить укрепления, - ГПСУ

Как сообщили в ГПСУ, строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления возле границы.

Однако наши разведчики высчитали время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находились около полутора десятков россиян.

Пограничники совместно с бойцами одной из танковых бригад спланировали совместные меры по вытеснению врага за пределы государственной границы.

"Несколько захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда враги начали бежать с территории Украины, наши защитники открыли огонь из танков и минометов", - рассказали в ГПСУ.

Российские ДРГ

Вражеские диверсанты периодически пытаются проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Чаще такие случаи фиксируют в Херсонской, Харьковской Черниговской и Сумской областях.

В частности, 27 июля Силы обороны отразили атаку российских диверсантов в Сумской области.

Недавно ночью 1 августа российская ДРГ пыталась прорваться на украинскую территорию со стороны России. Это произошло в Черниговской области.