Оккупанты пытались вернуть позиции в районе Клищеевки, Андреевки и Работино

За минувшие сутки оккупанты атаковали позиции ВСУ, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции в районе Андреевки, Работино и Клищеевки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.
Бахмутское направление
Как рассказал спикер, силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее города Бахмут Донецкой области. Наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Закрепляются на достигнутых рубежах.
"На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Клищеевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Успеха не было", - отметил Ковалев.
Мелитопольское направление
Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике и истощают врага.
"На Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Работино Запорожской области, пытаясь восстановить утраченное положение", - добавил спикер.
Марьинское направление
Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Марьинском направлении. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за сутки предпринял около 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
Авдеевское и Шахтерское направления
В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлении Силы обороны продолжают удерживать инициативу. Давить на врага и шаг за шагом отвоевывать нашу землю. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.
17 сентября ВСУ освободили Клищеевку под Бахмутом. Уже в понедельник, 18 сентября, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освободжение Клищеевки.
14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что украинские военные освободили от россиян село Андреевка Бахмутского района Донецкой области. 15 сентября эту информацию подтвердили штурмовики. А 18 сентября ВСУ подняли украинский флаг над Андреевкой.
Об освобождении Работино Запорожской области в Минобороны Украины рассказали в конце августа.
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