Оккупанты пытались наступать у Марьинки и Авдеевки, потеряв почти три роты

Потери РФ на таврическом направлении за сутки составили почти три роты военных. Российские войска пытались наступать в районе Марьинки и Авдеевки, а на Запорожском направлении пытаются помешать продвижению ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления.

"На таврическом направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на предпринимаемых наступательных действиях на Авдеевском и Марьинском направлениях, а также отмечается ведением активной обороны на Новопавловском, Времевском и Ореховском направлениях", - говорится в сообщении.

Авдеевское и Марьинское направления

Здесь оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского и в районе Марьинки.

Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки, Северного и Красногоровки, Пречистовки, Благодатного и Макаровки.

А подразделения сил обороны освободили село Ровнополь Донецкой области.

Запорожское направление

Здесь враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Он нанес авиационные удары в районах Левадного и Олешек и осуществил артиллерийские обстрелы 15 населенных пунктов.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1024 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и работе по плановым целям, выявленным ранее.

Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены 16 единиц военной техники противника.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные уже три недели проводят контрнаступательные действия на линии фронта. За это время удалось освободить 9 населенных пунктов. В частности, буквально вчера стало известно о возвращении под контроль ВСУ села Ровнополь Донецкой области, оно было освобождено от оккупантов 25 июня.

По данным заместителя обороны Анны Маляр, ВСУ продолжают продвигаться на востоке, в частности, удалось преодолеть от 1 до 2 км на каждом из направлений. На юге с начала контрнаступления удалось освободить уже 130 кв. км территории. Кроме того, по сравнению с прошлой неделей количество обстрелов на востоке увеличилось. По ее данным, погибших за прошедшую неделю у врага в 8 раз больше, чем у ВСУ.