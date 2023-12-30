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Оккупанты накрыли огнем Никопольский район: три человека ранены

Никополь, Суббота 30 декабря 2023 12:31
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Оккупанты накрыли огнем Никопольский район: три человека ранены Фото: Никополь обстреляли 29 декабря (t.me/gunpvdp)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты утром 29 декабря накрыли огнем Никопольский район Днепропетровской области. Три человека получили ранения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области в Telegram.

Оккупанты атаковали район из беспилотников и артиллерии. Под ударом были три общины - Мировская и Марганецкая общины, а также сам Никополь.

Обломками снарядов ранены трое мужчин - двое 29 лет и один 49 лет.

Правоохранители задокументировали повреждения двухэтажки, более десятка частных домов, хозяйственных построек, двух фермерских хозяйств, промышленного предприятия, транспорта, линий электросетей.

Полиция возбудила уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны (ст.438 УК).

Фото: Никополь и район обстреляли 29 декабря (t.me/gunpvdp)

Массовый удар по Украине

Россияне вчера выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.

Как известно, в Днепре вспыхнули несколько пожаров из-за обстрела. Были "прилеты" в торговом центре и роддоме. В результате атаки пострадали около 30 человек, погибли шесть человек.

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