Оккупанты накапливают силы в центре Торецка и оттуда проводят штурмы, - ОТГ "Луганск"

"В Торецке наблюдается активное накопление врага в центральной части города. Затем враг пытается осуществлять штурмовые действия в направлении шахты Торецка-Центральная, а также по центру города в район стадиона "Авангард", - рассказал Запорожец.

По его словам, враг постоянно перемещается, использует для тайников любую застройку и основная задача ВСУ - уничтожить его как раз во время таких перемещений.

"Во время перемещений враг несет потери, потому что от центра города все штурмовые действия происходят где-то под наблюдением БПЛА, где-то сопровождение идет к каким-то локациям под наблюдением БПЛА. Враг не всегда понимает, где он находится, поэтому такие штурмовые действия непосредственно с применением беспилотной составляющей происходят", - отметил спикер.

Он также рассказал, что за сутки враг совершил 35 штурмов в зоне ответственности ОТГ "Луганск", больше всего - на Торецком направлении.

"За минувшие сутки произошло 35 штурмовых действий противника в нашей оперативной зоне. Наибольшая активность по штурмовым действиям сохраняется на Торецком направлении, а наибольшая артиллерийская активность - это 100+ обстрелов в течение последнего периода сохраняется на Краматорском направлении", - добавил Запорожец.