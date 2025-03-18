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Оккупанты накапливают силы в центре Торецка и оттуда проводят штурмы, - ОТГ "Луганск"

Фото: россияне накапливают силы в центре Торецка и оттуда проводят штурмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты накапливают силы в центре Торецка. Оттуда захватчики пытаются проводить штурмы в направлении шахты Торецка-Центральная, а также по центру города в район стадиона "Авангард".

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец рассказал в эфире телемарафона.

"В Торецке наблюдается активное накопление врага в центральной части города. Затем враг пытается осуществлять штурмовые действия в направлении шахты Торецка-Центральная, а также по центру города в район стадиона "Авангард", - рассказал Запорожец.

По его словам, враг постоянно перемещается, использует для тайников любую застройку и основная задача ВСУ - уничтожить его как раз во время таких перемещений.

"Во время перемещений враг несет потери, потому что от центра города все штурмовые действия происходят где-то под наблюдением БПЛА, где-то сопровождение идет к каким-то локациям под наблюдением БПЛА. Враг не всегда понимает, где он находится, поэтому такие штурмовые действия непосредственно с применением беспилотной составляющей происходят", - отметил спикер.

Он также рассказал, что за сутки враг совершил 35 штурмов в зоне ответственности ОТГ "Луганск", больше всего - на Торецком направлении.

"За минувшие сутки произошло 35 штурмовых действий противника в нашей оперативной зоне. Наибольшая активность по штурмовым действиям сохраняется на Торецком направлении, а наибольшая артиллерийская активность - это 100+ обстрелов в течение последнего периода сохраняется на Краматорском направлении", - добавил Запорожец.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что российские оккупанты активно давят на Торецк Донецкой области, увеличив количество штурмовых действий и артиллерийских обстрелов. Кроме того, захватчики перебросили туда дополнительные силы с Кураховского и Покровского направлений.

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