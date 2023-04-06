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Россияне не могут найти студентов для своих "университетов" на оккупированных территориях

Фото:Оккупанты не могут найти студентов для своих "университетов" на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Оккупационные власти создали 29 так называемых "университетов" на временно захваченных территориях. Однако желающих туда поступить почти нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Университеты" работают на базе захваченных помещений украинских вузов. Чтобы набрать студентов, местным обещают поступление без экзаменов и стипендию, также на заочную форму отправляют коллаборантов. Все это делается для имитации "запуска учебного процесса", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления добавили, что также "ректоры" этих вузов должны подготовить общежития для "студентов" из других регионов, которым также разрешено "учиться" без сдачи ЕГЭ.

Таким "студентам" обещают дальнейшее трудоустройство на оккупированных территориях. Так враг хочет продолжать политику смены демографического состава в регионе.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения оккупанты провели всеобщую мобилизацию на захваченных районах Донецкой и Луганской областей. Впоследствии они пообещали демобилизовать "студентов" так называемых ВУЗов, но так и не сделали этого.

Напомним, российские оккупанты вынуждают учителей отказываться от гражданства Украины в Мелитополе.

Ранее мы писали о том, что в Луганской области в магазинах заметили иранские товары.

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