Россияне не могут найти студентов для своих "университетов" на оккупированных территориях

"Университеты" работают на базе захваченных помещений украинских вузов. Чтобы набрать студентов, местным обещают поступление без экзаменов и стипендию, также на заочную форму отправляют коллаборантов. Все это делается для имитации "запуска учебного процесса", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления добавили, что также "ректоры" этих вузов должны подготовить общежития для "студентов" из других регионов, которым также разрешено "учиться" без сдачи ЕГЭ.

Таким "студентам" обещают дальнейшее трудоустройство на оккупированных территориях. Так враг хочет продолжать политику смены демографического состава в регионе.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения оккупанты провели всеобщую мобилизацию на захваченных районах Донецкой и Луганской областей. Впоследствии они пообещали демобилизовать "студентов" так называемых ВУЗов, но так и не сделали этого.