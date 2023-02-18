Оккупанты не могут стянуть свою авиацию к границам с Украиной, - Игнат

"Нельзя стянуть (российскую – ред.) авиацию к границам (Украины – ред.), это ведь не танки. Она с начала вторжения находится на аэродромах в РФ и Беларуси", – заявил Игнат.

Таким образом спикер Воздушных сил Украины прокомментировал статью Financial Times о вероятном скоплении российской авиации вблизи границы с Украиной.

Игнат также напомнил, что более 10 месяцев российские самолеты и вертолеты не залетают в воздушное пространство Украины, как это было в начале полномасштабного вторжения.

По его словам, максимум до 12 самолетов Россия может использовать, чтобы осуществлять точечные удары высокоточным оружием. В то же время спикер не исключает возможность увеличения ударов штурмовой и бомбардировочной авиацией, в частности, на Восточном направлении.