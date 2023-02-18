Оккупанты не могут стянуть свою авиацию к границам с Украиной, - Игнат

Российские войска не могут стянуть свои самолеты и вертолеты к границам Украины, так как авиации необходимы аэродромы и другая инфраструктура.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
"Нельзя стянуть (российскую – ред.) авиацию к границам (Украины – ред.), это ведь не танки. Она с начала вторжения находится на аэродромах в РФ и Беларуси", – заявил Игнат.
Таким образом спикер Воздушных сил Украины прокомментировал статью Financial Times о вероятном скоплении российской авиации вблизи границы с Украиной.
Игнат также напомнил, что более 10 месяцев российские самолеты и вертолеты не залетают в воздушное пространство Украины, как это было в начале полномасштабного вторжения.
По его словам, максимум до 12 самолетов Россия может использовать, чтобы осуществлять точечные удары высокоточным оружием. В то же время спикер не исключает возможность увеличения ударов штурмовой и бомбардировочной авиацией, в частности, на Восточном направлении.
Напомним, что ранее в Financial Times заявили, что по данным западной разведки, Россия накапливает самолеты вблизи границы с Украиной.
Также отметим, что ранее на пресс-конференции по итогам "Рамштайна" глава Пентагона заявил, что США не видят возможности для массовой воздушной атаки со стороны РФ. Также Остин заявил, что Россия массово не ввела в Украину свою авиацию, поскольку ПВО ВСУ была очень эффективной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.