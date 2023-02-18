RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты не могут стянуть свою авиацию к границам с Украиной, - Игнат

Фото: войска РФ не могут стянуть свою авиацию к границам с Украиной (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Российские войска не могут стянуть свои самолеты и вертолеты к границам Украины, так как авиации необходимы аэродромы и другая инфраструктура.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Нельзя стянуть (российскую – ред.) авиацию к границам (Украины – ред.), это ведь не танки. Она с начала вторжения находится на аэродромах в РФ и Беларуси", – заявил Игнат.

Таким образом спикер Воздушных сил Украины прокомментировал статью Financial Times о вероятном скоплении российской авиации вблизи границы с Украиной.

Игнат также напомнил, что более 10 месяцев российские самолеты и вертолеты не залетают в воздушное пространство Украины, как это было в начале полномасштабного вторжения.

По его словам, максимум до 12 самолетов Россия может использовать, чтобы осуществлять точечные удары высокоточным оружием. В то же время спикер не исключает возможность увеличения ударов штурмовой и бомбардировочной авиацией, в частности, на Восточном направлении.

Напомним, что ранее в Financial Times заявили, что по данным западной разведки, Россия накапливает самолеты вблизи границы с Украиной.

Также отметим, что ранее на пресс-конференции по итогам "Рамштайна" глава Пентагона заявил, что США не видят возможности для массовой воздушной атаки со стороны РФ. Также Остин заявил, что Россия массово не ввела в Украину свою авиацию, поскольку ПВО ВСУ была очень эффективной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РосавиацияВойска РФВторжение России в Украину