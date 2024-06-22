Росармия пытается оттеснить ВСУ с левого берега Херсонской области, - Генштаб

На фронте в течение суток 21 июня произошло 120 боевых столкновений, и горячая обстановка остается на Покровском направлении. Вместе с тем российские оккупанты активизировали штурмы и в Херсонской области, но там успеха не имели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 21 июня.

Российские обстрелы

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины 4 ракетных удара (суммарно 6 ракет) и 45 авиационных ударов (в общей сложности сбросили 71 УАБ), также применили 407 дронов-камикадзе.

Кроме того, враг совершил более 2300 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

В Генштабе проинформировали, что в настоящее время произошло 120 боевых столкновений.

"Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении. Ситуация в районах боевых действий сложная, впрочем - под контролем наших защитников", - добавили в военном командовании.

На Харьковском направлении активных наступательных действий враг не проводил. Обстановка перемен не претерпела.

На Купянском направлении количество боестолкновений увеличилось до 14. Оккупанты атаковали в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Берестового и Песчаного. 10 атак отбиты без успеха для противника, 4 – еще продолжаются.

На Лиманском направлении ситуация напряженная, общее количество вражеских штурмовых действий увеличилось до 12. Здесь враг пытается вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций вблизи Грековки, Невского, Новосадового и Серебрянского леса.

Четыре атаки были отбиты украинскими защитниками, восемь боестолкновений в настоящее время продолжаются.

"Силы обороны осуществляют безотлагательные меры по недопущению продвижения агрессора вглубь территории Украины. Следует отметить личный состав 3 ОШБр за успешное выполнение боевых задач, продвижение вперед на определенных участках и нанесение значительных потерь в живой силе и технике российским оккупантам", - говорится в сводке Генштаба.

На Северском направлении враг атаковал за день уже 10 раз. 9 штурмовых действий противника вблизи Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки отбито, 1 атака продолжается. Украинские защитники проводят мероприятия по стабилизации обстановки.

На Краматорском направлении враг 12 раз пытался вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Андреевка и Клещиевка. Агрессор не оставляет попыток продвинуться во Времен Яр, где в настоящее время продолжаются 4 боевых столкновения.

На Торецком направлении продолжается 1 боестолкновение, ситуация под контролем Сил обороны. 4 вражеских атака были отбиты воинами ВСУ.

Самой горячей остается обстановка на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток вклиниться в боевые порядки ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Евгеньевка, Сокол и Новоселовка Первая.

"Наибольшую активность агрессор сохраняет со стороны Очеретино, где произошло две трети боевых столкновений, и сейчас продолжаются штурмовые действия противника", - передали в Генштабе.

Всего на этом направлении произошло 36 атак. Силы обороны проводят стабилизационные действия. Уже сегодня оккупанты потеряли на Покровском направлении более 200 человек убитыми и ранеными. Уничтожены два автомобиля и повреждены две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении враг пытается вклиниться в боевые порядки ВСУ вблизи Карловки, Красногоровки, Невельского, Георгиевки, Константиновки и Прасковьевки. Из 11 вражеских атак семь отражены без успеха для противника, боевые действия продолжаются.

На Ореховском направлении попытки врага атаковать украинских защитников в районе Малой Токмачки не имели успеха.

"В то же время, агрессор активизировал свои усилия на вытеснении подразделений Сил обороны из левобережной части Днепра на Приднепровском направлении. Семь атак врага успеха не имели. Потери позиций и территорий не допущены", - рассказали в Генштабе.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Удары по силам оккупантов

В Генштабе проинформировали, что подразделениями авиации и ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки 21 июня были нанесены удары: