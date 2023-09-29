Оккупанты могли сбить собственный самолет под Токмаком, - Федоров

По словам Ивана Федорова, враг не хочет продолжать войну, поэтому занимается самоликвидацией. Он добавил, что известно о пяти случаях, когда захватчики уничтожали своих военных.

"Сегодня в половине второго ночи что-то там произошло с каким-то самолетом, который постоянно терроризирует наших украинских военных на Запорожской линии фронта", - заявил мэр Мелитополя.

При этом в местных Telegram-каналах отмечают, что оккупанты и сами признали уничтожение самолета, которым оказался истребитель Су-35.

"Самолет СУ-35 и его пилот благодаря качественной работе рашистской ПВО больше не будут воевать против Украины", - пишут в Telegram-канале "Бердянск Сейчас".

Самолеты РФ в Украине

С февраля 2022 года Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) потеряли в боях около 90 самолетов. Срок службы оставшихся истекает гораздо быстрее, чем планировалось.

Но Россия теряет самолеты и на собственной территории. Например, в середине августа российский учебный самолет Л-39 разбился возле аэродрома в Краснодарском крае. Один из членов экипажа погиб.