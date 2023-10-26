Оккупанты мобилизуют шахтеров в Луганской области, - партизаны

Так, в Ровеньках, Красном Луче и Краснодоне шахтерам местных предприятий начали выдавать повестки.

"РФ оккупировала большую часть Луганской области, уничтожила большинство шахт и теперь взялась мобилизировать шахтеров", - отмечают партизаны.

Мобилизация РФ на оккупированных территориях Украины

В сентябре в Центре национального сопротивления сообщали, что на временно оккупированных территориях, в том числе и в Херсонской области, заканчивается подготовка к началу мобилизации местного населения. Причем, уже в конце сентября оккупанты усилили давление на мужчин призывного возраста. В частности, получающие паспорт РФ тут же попадают на учет в военкомат оккупантов, а впоследствии - воевать на фронт против Украины. Также повестки раздают во время рейдов по принудительной паспортизации.

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Сейчас ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц.