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В оккупации заработали российские "суды", о правосудии речь не идет, - Федоров

Пятница 22 сентября 2023 13:35
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В оккупации заработали российские "суды", о правосудии речь не идет, - Федоров Фото: российские террористы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На временно оккупированной части Запорожской области заработали российские "суды". Впрочем, о правосудии, конечно, речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Как отметил Федоров, в оккупации набирает обороты карательная машина россиян.

В первые месяцы террористы создали на временно оккупированных территориях Запорожской области силовые структуры, которые похищали, допрашивали и пытали украинцев. Позже враг организовал систему колоний и тюрем, чтобы было где размещать незаконно задержанных.

Со вчерашнего дня в оккупации также заработали фейковые судебные органы российских террористов:

  • "судей" ищут по всей России и не могут набрать штат
  • о правосудии речи не идет, ведь главная задача вносить приговоры и отправлять в тюрьмы всех несогласных с террористами.

"Жители оккупированных территорий испытывают "полный цикл" давления российской карательной машины. Юг ждет деоккупации", - заявил городской голова Мелитополя.

Ситуация в Запорожской области

Российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Почти ежедневно террористы наносят удары по населенным пунктам региона. При этом украинские военные этим летом усилили наступательные действия в Запорожской области.

В оккупации террористы усилили давление против гражданских, заставляя их, например, получать российские триколоры. При этом враг прибегает к угрозам и провокациям.

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Российская Федерация Мелитополь Запорожская область
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