Оккупанты почти 40 раз обстреляли Херсон и область: есть погибший и семеро раненых

"Российские оккупанты 39 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - пишет Янушевич.

По его словам, Херсон армия РФ накрывала огнем 9 раз - под ударом вражеской армии были жилые кварталы города, снаряды попали в частные и многоквартирные дома на территорию и в здание пожарно-спасательной части.

"За минувшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек - спасатель, 7 жителей области получили ранения разной степени тяжести", - сообщил глава ОВА.

Напомним, вчера мы писали о том, что войска РФ обстреляли пожарную часть в Херсоне.

Добавим, что недавно российские оккупанты обстреляли центр Херсона.

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