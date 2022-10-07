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Оккупанты массированно обстреливают Сумскую область: есть жертвы и разрушения

Фото: оккупанты массированно обстреливают Сумскую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты за сутки выпустили по Сумской области 170 снарядов. Вследствие обстрелов есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"За прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано 19 обстрелов, всего 170 прилетов на территории региона. Среди прочего враг применил неуправляемые ракеты с вертолета", - рассказал он.

Отмечается, что вследствие обстрелов повреждены жилые дома, административные здания и линии электропередачи, а также есть раненые.

При этом сегодня оккупанты продолжают наносить удары по региону. Уже известно об одном погибшем.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли очередной удар по Запорожью. Российская ракета упала во двор многоэтажки. Пострадал по меньшей мере один человек.

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Сумская область