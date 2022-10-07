Оккупанты массированно обстреливают Сумскую область: есть жертвы и разрушения

Российские оккупанты за сутки выпустили по Сумской области 170 снарядов. Вследствие обстрелов есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

"За прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано 19 обстрелов, всего 170 прилетов на территории региона. Среди прочего враг применил неуправляемые ракеты с вертолета", - рассказал он.

Отмечается, что вследствие обстрелов повреждены жилые дома, административные здания и линии электропередачи, а также есть раненые.

При этом сегодня оккупанты продолжают наносить удары по региону. Уже известно об одном погибшем.