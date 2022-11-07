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Оккупанты массированно обстреляли Сумскую область: есть значительные разрушения и жертва

Фото: оккупанты обстреляли Сумскую область (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска массированно обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. В результате атак врага есть значительные повреждения и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По его словам, зафиксировано более 200 "прилетов". Россияне применили РСЗО, САУ, минометы и гранатометы.

Так, в городе Середина-Буда поврежден жилой дом, гараж и частный автомобиль. В селе Стукаловка повреждены опоры линий электропередач.

Кроме того, россияне обстреляли город Ворожба, в результате чего погиб человек, еще один пострадал. Разрушениям подверглись здание связи, 7 жилых домов, 6 хозяйственных построек, городское кафе, кладбище, 2 легковых авто, линии электропередач.

Также в Ворожбе из-за повреждений железнодорожных путей остановились поезда в Сумы. Однако пассажиров подвозятся автобусами. Сегодня 110 человек доставили из Сум на станцию Ворожба с последующей пересадкой на поезд в Киев.

Фото: оккупанты обстреляли Сумскую область (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, вчера "Укрзализныця" обновила графики движения поездов из-за обстрелов железной дороги в Сумской области.

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