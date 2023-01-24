Оккупанты массированно накрыли огнем Донецкую область: в ОВА показали последствия

Российские войска массированно атаковали Донецкую область. Враг применил ракеты, артиллерию и РСЗО, вследствие чего есть жертвы и разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Так, накануне днем россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – попали в промышленную зону. Также поврежден частный дом. Еще одна ракета прилетела в школу в Иверском Новодонецкой общины.
На Волновахском направлении россияне нанесли пять ракетных ударов по Великоновоселковской общине. В населенном пункте Богатырь поврежден дом.
Также оккупанты наносили удары на Донецком направлении. Под артиллерийский обстрел попала Авдеевка. Кроме того, один человек получил ранения в Курахово, а в Парасковеевке есть погибший.
Фото: последствия обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Напомним, вчера вечером оккупанты ударили по жилому кварталу города Часов Яр Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб.
При этом за прошедшие сутки россияне убили трех мирных жителей Донецкой области.
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