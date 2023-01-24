Оккупанты массированно накрыли огнем Донецкую область: в ОВА показали последствия

Так, накануне днем россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – попали в промышленную зону. Также поврежден частный дом. Еще одна ракета прилетела в школу в Иверском Новодонецкой общины.

На Волновахском направлении россияне нанесли пять ракетных ударов по Великоновоселковской общине. В населенном пункте Богатырь поврежден дом.

Также оккупанты наносили удары на Донецком направлении. Под артиллерийский обстрел попала Авдеевка. Кроме того, один человек получил ранения в Курахово, а в Парасковеевке есть погибший.

Фото: последствия обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)