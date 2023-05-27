Оккупанты в Луганске отдали роддом в распоряжение боевиков ЧВК "Вагнера", - Генштаб

По данным военных, в Железнодорожную больницу, где лечат раненых оккупантов, дополнительно завезли кровати и оборудование.

Кроме того, в том же Луганске, оккупационные власти передали роддом №2 в распоряжение ЧВК "Вагнера".

Ситуация в Луганской области

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты используют временно захваченные населенные пункты Луганской области для размещения своих баз, складов, госпиталей. Многие из них регулярно попадают под обстрелы ВСУ.

Помимо этого у россиян возникает нехватка мест в госпиталях. Так, недавно в Луганске оккупанты превратили Железнодорожную больницу в госпиталь для "вагнеровцев".

Также россияне увеличили количество блокпостов возле захваченных городов в Луганской области. На них захватчики задерживают мужчин в рамках так называемой мобилизации.

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