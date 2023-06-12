Оккупанты в Луганской области обустроили еще один госпиталь для россиян на территории школы

Так, в селе Мостки Луганской области на территории местной школы захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 100 оккупантов.

В то же время в Луганской области увеличились случаи дезертирства. Военные отмечает, что рост вызван успешными боевыми действиями Сил обороны Украины и значительными потерями россиян в живой силе.

"На временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях "шторм-z" российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции", - говорится в сообщении.

Ситуация с госпиталями

Из большого количества раненых военнослужащих в результате боевых действий на территории Украины, госпитали на временно оккупированных территориях не справляются с наплывом российских военных. В связи с этим оккупанты массово обустраивают госпитали на территориях школ, садиков, университетов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

По данным Центра национального сопротивления, в оккупированной части Донецкой области большинство больниц обслуживают только захватчиков.

К тому же мы сообщали, что так называемые оккупационные "власти" приказали построить военный госпиталь на территории дома культуры в населенном пункте Луганской области.

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