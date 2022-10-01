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Минобороны о ситуации в Лимане: оккупанты передислоцировались в пакеты или плен

Фото: оккупанты из Лимана были передислоцированы в мешки для трупов или в плен (t me zsuwar)
Автор: Елизавета Драбкина

Большая часть российских оккупантов, которые находились в Лимане Донецкой области, либо сдались в плен украинских военных, либо "передислоцировались" в мешки для трупов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Twitter.

"Благодарим "Министерство обороны" России за успешное сотрудничество в организации учений "Изюм 2.0". Почти все российские войска, дислоцированные в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен. У нас к вам один вопрос: хотите ли вы повторения?" - говорится в сообщении.

Ситуация в Лимане

Украинские защитники вошли в Лиман, пока там ведутся бои. Ранее было опубликовано видео, где ВСУ подняли украинский флаг на въезде в город.

В ВСУ объяснили, что освобождение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.

Все, что известно о ситуации в Лимане на данный момент, - читайте в материале РБК-Украина.

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Министерство обороны Украины