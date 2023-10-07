Грабят и угрожают. Оккупанты совершают преступления против гражданского населения, - ЦНС

Российские оккупанты совершают преступления против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации от украинского подполья, на оккупированных территориях Херсонской области произошел ряд действий в отношении гражданского населения, совершенных российскими оккупационными войсками и содержащих признаки нарушения Международного гуманитарного права.

В то же время в разных населенных пунктах оккупированной Запорожской области произошла серия ограблений гражданского населения, в ходе которых представители российской оккупационной "власти" угрожали людям расправой с применением физической силы и автоматического огнестрельного оружия.

Украинские партизаны в общении с потерпевшими выяснили, что по результатам данных преступлений у местного населения отобрано:

3 легковых автомобиля,

мотоцикл,

другую технику и ценное имущество,

а также наличные средства на общую сумму 1500 тысяч долларов.

Напомним, мы уже сообщали, что российские солдаты грабят жителей временно оккупированного Токмака Донецкой области, поскольку им задерживают выплаты и не предоставляют продукты питания.

Похищение украинского зерна Россией

Кроме воровства среди гражданского населения, Российская Федерация с начала полномасштабного вторжения активно занимается вывозом украинского зерна с временно оккупированных территорий.

В частности, Россия отправляет незаконно вывезенное из Украины зерно с территории Крыма в страны Ближнего Востока. Это стало известно после того, как один из российских судов попал на спутниковый снимок.

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