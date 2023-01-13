Оккупанты, вероятно, контролируют весь Соледар. В ISW оценили угрозу Бахмуту

По данным аналитиков, украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре.

Войска РФ, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины города.

Аналитики отметили, что Генштаб ВСУ 12 января в основном не сообщал о том, что украинские силы отразили российские атаки на Соледар в сравнении со сводками днем ранее.

Российские источники утверждали, что российские силы ведут зачистку Соледара.

Российские блогеры 12 января разместили кадры, на которых "вагнероыцы" свободно гуляют по Соледару, и заявили, что они посещали населенный пункт вместе с российскими войсками.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского от 12 января о том, что украинские силы сохраняют позиции в Соледаре, может иметь в виду оборонительные позиции рядом, но не в Соледаре.

Российские информационные операции преувеличили важность Соледара, что в лучшем случае является "пирровой тактической победой", считают эксперты.

ISW по-прежнему считает, что захват Соледара - не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими наземными коммуникациями в Бахмут, а также не улучшит положение российских войск для окружения города в ближайшее время

Российские силы, вероятно, захватили Соледар после того, как направили значительные ресурсы для тактической победы с большим истощением, которая ускорит вероятную кульминацию ослабленных российских сил под Бахмутом, резюмируют в ISW.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Президент России Владимир Путин, вероятно, ищет козла отпущения за то, что российская база оборонной промышленности не может справиться с проблемами, и сохраняет нереалистичные ожидания относительно способности России быстро компенсировать потери.

Украинская разведка подтвердила, что высшее военное руководство России готовится к серьезным военным реформам в следующем году, хотя ISW продолжает считать, что России будет сложно провести запланированные реформы.

Сообщается, что российские и украинские войска продолжали наступательные операции на линии Сватово-Кременная.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута, Авдеевки и западнее Донецка.

Российские войска продолжали оборонительные действия на левом берегу Днепра.

Российские официальные лица и оккупационные власти могут готовиться к массовой депортации граждан Украины с оккупированных территорий в РФ.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские военкоматы могут повысить призывной возраст уже в весеннем призывном цикле.

Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков прибыл в Беларусь, чтобы взять на себя руководство учениями боевого слаживания.

Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что в Соледаре продолжаются ожесточенные бои. При этом россиянам не удается прорвать оборону ВСУ.

Пентагон также не подтвердил, что Соледар Донецкой области был захвачен российскими оккупантами.

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