оккупанты с самого утра продолжают обстреливать Херсон

В Херсоне с самого утра 25 декабря местные жители слышат взрывы. Оккупанты продолжают обстрелы города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"С раннего утра в Херсоне слышны взрывы, берегите себя и без сильной потребности не выходите на улицу", - пишут в одном из пабликов.
Напомним, что вчера центр Херсона был массированно обстрелян россиянами.
Как на сегодняшнее утро сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, оккупанты 71 раз обстреляли территорию области - били из артиллерии, РСЗО и минометов.
В частности, вчера враг 41 раз атаковал Херсон. Массированным огнем захватчики покрыли центр города - погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Также под вражеским огнем оказались промышленные помещения, медицинские заведения, частные и многоквартирные дома.
Так, за минувшую добывшую область российская армия убила 16 человек, среди них 3 работника ГСЧС, погибших во время проведения работ по разминированию территорий в Бериславском районе. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести.
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