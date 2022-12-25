оккупанты с самого утра продолжают обстреливать Херсон

"С раннего утра в Херсоне слышны взрывы, берегите себя и без сильной потребности не выходите на улицу", - пишут в одном из пабликов.

Массированный обстрел Херсона 24 декабря

Напомним, что вчера центр Херсона был массированно обстрелян россиянами.

Как на сегодняшнее утро сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, оккупанты 71 раз обстреляли территорию области - били из артиллерии, РСЗО и минометов.

В частности, вчера враг 41 раз атаковал Херсон. Массированным огнем захватчики покрыли центр города - погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Также под вражеским огнем оказались промышленные помещения, медицинские заведения, частные и многоквартирные дома.

Так, за минувшую добывшую область российская армия убила 16 человек, среди них 3 работника ГСЧС, погибших во время проведения работ по разминированию территорий в Бериславском районе. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести.

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