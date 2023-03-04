Оккупанты "Искандером" обстреляли Запорожский район: были повреждены дома

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители отмечают, что взрывной волной и обломками повреждены фасады, окна и крыши домовладений местных жителей. Пострадавших нет.

"Около 13:00 военнослужащие РФ, применив ОТРК "Искандер-К", нанесли удар по одной из территориальных общин Запорожского района", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожье в субботу, 4 марта, сообщали о двух взрывах. В регионе, как и в половине областей Украины, объявлена воздушная тревога.

Российские войска продолжают терроризировать находящиеся на линии огня населенные пункты Запорожской области. В частности, только за сегодня уже погибли два человека, еще один ранен.

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