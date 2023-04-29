Оккупанты хотят вывезти школьников из Горловки в РФ, - ЦНС

Оккупанты под видом "эвакуации" планируют депортировать в РФ всех школьников из Горловки Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По информации ЦНС, депортация должна состояться в конце учебного года. Вывозить их планируют под видом "эвакуации", а родителям придется уезжать вместе с детьми.
"Это делается для того, чтобы вывезти украинцев в РФ, ассимилировать их и уничтожить их украинскую самоидентичность. Все это признак геноцида согласно нормам международного права", - пишут в ЦНС.
Напомним, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам люди Дмитрий Лубинец заявил, что ООН могла бы создать миссию для возвращения депортированных Россией украинских детей, а не только выражать беспокойство.
А 26 апреля сообщалось, что на территорию Украины вернули еще троих детей, незаконно вывезенных в Россию.
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