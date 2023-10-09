Оккупанты хотят построить новую ветку ж/д дороги в Крым в "глубоком тылу", - Федоров

По словам городского головы, подобный маршрут в будущем может стать единственным для оккупантов логистическим путем для переброски войск и техники.

Причиной этому является "ненадежная" ситуация с Крымским мостом, который получил повреждения после атак Сил обороны Украины, и который россияне теперь часто перекрывают, а также - удары ВСУ по иным логистическим путям противника.

Поэтому российские оккупанты анонсировали строительство новой ветки железной дороги в "глубоком тылу" через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь - поближе к гражданским объектам на Азовском побережье.

"Таким образом, они стараются не только удержать "сухопутный коридор" в Крым, а улучшить передвижение по "сухопутному коридору", - объяснил Федоров в эфире телемарафона.

Так, отметил он, Крымский мост часто "устает" и перекрывается, а скоро и вовсе может перестать работать. Кроме того, под риском ликвидации находится и текущая железная дорога, которая проходит вблизи Токмака.

"Так что они понимают, что это будет единственный маршрут из временно оккупированного Крыма на территорию России. Поэтому именно поэтому сегодня они выстраивают эту логистику, прокладывают новое полотно железной дороги, чтобы улучшить опрокидывание военного оборудования и военной техники, потому что Крым скоро станет не функциональным в этой части для них", - сказал мэр Мелитополя.

Также он опубликовал схему подобного ж/д-маршрута, который планируют построить российские захватчики.

Российские захватчики хотят построить новую железнодорожную ветку в оккупированный Крым (фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Оккупанты строят ж/д ветку в Мелитополь и Крым

Напомним, недавно стало известно о начале строительства российскими оккупантами железнодорожной ветки из Ростова-на-Дону в Мелитополь через Мариуполь и Бердянск. Это происходит на фоне информации об успехах Сил обороны в Запорожской области, и участившихся взрывов из-за ударов ВСУ по складам и военным объектам захватчиков в районе Токмака.

Также ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики строят прямое железнодорожное сообщение с оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком. Так, интервенты уже начали обустраивать железнодорожный мост возле села Гранитное через реку Кальмиус.

Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко для РБК-Украина, оккупанты строят ж/д-ветку из Ростова-на-Дону во временно захваченный украинский Мелитополь через города Мариуполь и Бердянск в надежде "подстраховаться" на случай потери Токмака, который готовятся освободить военные ВСУ.