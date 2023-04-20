Оккупанты из гранатометов и артиллерии обстреляли две громады в Сумской области

В четверг, 20 апреля, россияне обстреляли две общины в Сумской области из артиллерии и гранатометов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"К счастью, без последствий. По сообщениям военных, в настоящее время формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - добавили в ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы 2 пограничных общин. Зафиксировано 44 прилета из минометов, артиллерии, гранатометов", - говорится в сообщении.

Напомним, что в среду, 19 апреля, российские военные обстреляли пять общин в Сумской области.

До этого сообщалось, что российские оккупанты обстреляли вчера, 18 апреля, шесть пограничных общин Сумской области. В результате атак погибли и ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.