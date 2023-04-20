Оккупанты из гранатометов и артиллерии обстреляли две громады в Сумской области
В четверг, 20 апреля, россияне обстреляли две общины в Сумской области из артиллерии и гранатометов.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"В течение дня россияне совершили обстрелы 2 пограничных общин. Зафиксировано 44 прилета из минометов, артиллерии, гранатометов", - говорится в сообщении.
- Белопольская община: россияне били по территории общины из минометов - 25 "прилетов" и артиллерии - 9 "прилетов";
- Великописаревская община: враг совершил обстрел из гранатомета (АГС) – 10 "прилетов".
"К счастью, без последствий. По сообщениям военных, в настоящее время формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - добавили в ОВА.
Напомним, что в среду, 19 апреля, российские военные обстреляли пять общин в Сумской области.
До этого сообщалось, что российские оккупанты обстреляли вчера, 18 апреля, шесть пограничных общин Сумской области. В результате атак погибли и ранены.
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