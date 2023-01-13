Оккупанты готовятся к обороне Энергодара, а в подвалах домов обустраивают казармы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Энергоатома".

"Российские оккупанты в городе-спутнике ЗАЭС обустраивают казармы и склады боеприпасов в подвалах жилых домов. Таким образом, прикрываясь энергодарами, захватчики пытаются обезопасить своих военных в случае наступления ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Энергодаре фиксируют редкие случаи, когда военные РФ используют подвалы гражданских помещений как места постоянной дислокации, обустраивая их даже кроватями. Речь идет, например, о подвале здания, в котором расположено Управление социальных программ, по ул. Курчатова, 10. Там сейчас проживают около 50 оккупантов. Кроме того, захватчики в Энергодаре постоянно заносят в подвалы жилых домов какие-то крупные коробки – вероятно, с оружием или взрывчаткой.

"Это происходит в темное время суток, причем пока продолжается «процесс», несколько оккупантов присматривают за окнами дома, чтобы обезопаситься от нежелательных случайных очевидцев. Подобные "ночные работы" заметили сразу в нескольких жилых домах пятого и седьмого микрорайонов", - добавили в "Энергоатоме".