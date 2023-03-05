Оккупанты готовятся. Гуменюк предупредила об угрозе точечных ракетных атак

Она отметила, что количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, в том числе присутствие подводных, говорит о подготовке врага к ракетной атаке.

"Какой она будет - это уже зависит от той тактики, которую выберет командование врага. Потому что они уже поняли, что массированные атаки - это не тот результат, которого ожидают. Это большие затраты и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки так, как это было по Кременчугскому району", - сказала спикер.

Гуменюк объяснила, что в случае точечных атак враг поднимает в воздух авиацию, а также держит наготове ракетоносители в море. Таким образом оккупанты пытаются запутать украинскую противовоздушную оборону, отвлекая внимание.

Она предупредила украинцев о возможных ракетных пусках и призвала не пренебрегать сигналами тревоги.