Оккупанты готовят новые списки для массовой депортации украинских детей, - ЦНС

"Оккупанты не возвращают детей Украине, даже несмотря на наличие их родственников на свободной территории и упрощают процесс усыновления этих детей на территории РФ. Целью этого является ассимиляция украинских детей, то есть уничтожение целого поколения нации", - подчеркивают в ЦНС.

В сообщении отмечают, что за эти действия в первую очередь ответственный диктатор РФ Владимир Путин и его подчиненная приспешница - уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка - Мария Львова-Белова. Именно по их указаниям с территории Украины были незаконно вывезены десятки тысяч украинских детей.

Ведущие лидеры мирового общества коллективно осуждают такие действия и называют их целенаправленным элементом геноцида народа Украины.

Следует отметить, что на днях стало известно о том, что глава российской партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов удочерил похищенную в 2022 году девочку из Херсона и сменил ей имя. Кроме того, в это время его жена вывезла в РФ еще и 2-летнего мальчика, который сейчас находится под Москвой.