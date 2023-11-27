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Оккупанты готовят новые списки для массовой депортации украинских детей, - ЦНС

Фото: оккупанты готовят новые списки на депортацию украинских детей (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупационные администрации на временно захваченных территориях Украины получили указание подготовить новые списки детей, не имеющих попечительства. Таким образом, россияне планируют провести очередную волну депортации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты не возвращают детей Украине, даже несмотря на наличие их родственников на свободной территории и упрощают процесс усыновления этих детей на территории РФ. Целью этого является ассимиляция украинских детей, то есть уничтожение целого поколения нации", - подчеркивают в ЦНС.

В сообщении отмечают, что за эти действия в первую очередь ответственный диктатор РФ Владимир Путин и его подчиненная приспешница - уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка - Мария Львова-Белова. Именно по их указаниям с территории Украины были незаконно вывезены десятки тысяч украинских детей.

Ведущие лидеры мирового общества коллективно осуждают такие действия и называют их целенаправленным элементом геноцида народа Украины.

Следует отметить, что на днях стало известно о том, что глава российской партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов удочерил похищенную в 2022 году девочку из Херсона и сменил ей имя. Кроме того, в это время его жена вывезла в РФ еще и 2-летнего мальчика, который сейчас находится под Москвой.

Депортация украинских детей

В октябре 2022 года российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова незаконно усыновила ребенка, депортированного из Мариуполя в РФ. Кроме того, она помогла незаконно усыновить еще 350 детей с оккупированного Донбасса.

Такие действия считаются преступлениями, о чем свидетельствует международное право. В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. На данный момент Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МУС.

Несмотря на это, российские войска продолжают депортировать украинских детей, которых Украине все же удается возвращать назад. К примеру, недавно в Украину вернулся подросток 17-летний Богдан Ермохин. Его депортировали в Россию и пытались вручить повестку для службы в армии оккупантов. Он попросил помощи у президента Владимира Зеленского и ему помогли вернуться домой.

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Беженцы