Оккупанты шумно празднуют Рождество: в Мелитополе раздался громкий взрыв

"Слишком громко оккупанты Мелитополя, у которых нет ничего святого, празднуют Рождество", - написал он.

Федоров уточнил, что взрыв прогремел в районе железнодорожного вокзала.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин поручил ввести так называемый режим прекращения огня на Рождество.

Напомним, Федоров сообщал, что россияне в Мелитополе начали переодеваться в гражданское, чтобы таким образом выискивать местных партизан.

Кроме того, представители оккупационной "полиции" в Мелитополе объявили в розыск своих военных за грабеж.

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