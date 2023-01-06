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Оккупанты шумно празднуют Рождество: в Мелитополе раздался громкий взрыв

Иллюстративное фото: в Мелитополе раздался громкий взрыв (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв в канун Рождества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Слишком громко оккупанты Мелитополя, у которых нет ничего святого, празднуют Рождество", - написал он.

Федоров уточнил, что взрыв прогремел в районе железнодорожного вокзала.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин поручил ввести так называемый режим прекращения огня на Рождество.

Напомним, Федоров сообщал, что россияне в Мелитополе начали переодеваться в гражданское, чтобы таким образом выискивать местных партизан.

Кроме того, представители оккупационной "полиции" в Мелитополе объявили в розыск своих военных за грабеж.

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МелитопольВзрывВойна России против Украины