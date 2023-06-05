Оккупанты били по Никополю из тяжелой артиллерии. В ОВА назвали последствия

Чиновник отметил, что Никополь был дважды обстрелян противником в ночь на 5 июня.

"Повреждены церковь и частное предприятие. Побиты 9 жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач", - рассказал он.

К счастью, в результате вражеского артобстрела никто из жителей Никополя не пострадал.

Также глава ОВА сообщил, что оккупанты атаковали область при помощи ударного дрона типа Shahed.

"Но военные из ВК (Воздушное командования) "Восток" железяку приземлили. Сбили "Шахед"", - говорится в публикации.

Последствия ночных ударов по Днепропетровской области Лысак показал на фото.

Войска РФ обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Войска РФ атакуют Днепропетровскую область практически ежедневно, и вражеским обстрелам чаще всего подвергается Никопольский район и сам город

Для своих ударов по Никополю российские захватчики активно используют тяжелую артиллерию. Так, ранее в результате вражеских обстрелов города были повреждены частные дома, газопровод и линия электропередач.

Напомним также, что в пригороде Днепра вечером 3 июня в результате российского ракетного удара пострадали 22 человека, а впоследствии спасатели достали из-под завалов тело двухлетней девочки.

Перед тем, 26 мая, оккупанты также нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего погибли 4 человека, разрушения получили поликлиника и ветеринарная клиника.