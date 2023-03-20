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Оккупанты били по Купянску, Волчанску и из минометов по селам

Фото: оккупанты били по Купянску, Волчанску и из минометов по селам Харьковской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россия продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Под огнем были Купянск и Волчанск, более 10 прилетов зафиксировано по селам Богодуховского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, за прошедшие сутки под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Двуречная, Старица, Берестово и другие города и села Харьковской области.

"Более 10 ударов из минометов кафиры совершили по с.Александровка и с.Тимофеевка Богодуховского района. Там повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов", - рассказал он.

Кроме того, в 11:00 под ударом находился г. Купянск. Вечером, после 20:00, враг бил по Волчанску.

"Обошлось без пострадавших", - констатировал Синегубов.

Как сообщалось, на утро воскресенья 19 марта под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области, в частности Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка. Ранение получила женщина.

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