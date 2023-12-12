Оккупанты формируют штурмовые отряды из офицеров на юге Украины. Соответствующий приказ выдал новоназначенный генерал россиян Михаил Теплинский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время телемарафона.
"Командующий российскими оккупантами "Днепр" генерал Теплинский издал приказ о формировании штурмовых подразделений из числа офицерского состава", - рассказал он.
По словам спикера, основные критерии для офицеров, которыми комплектуют такие штурмовые подразделения - это неспособность к командованию подчиненными, личная недисциплинированность и слабая мотивация.
"Это эдакие ударные батальоны, по образцу белогвардейских частей 20-х годов прошлого века", - добавил представитель Генштаба.
Кроме того, Ковалев добавил, что в целом генерал Михаил Теплинский, сейчас занимающий должность командующего российской оккупационной группировкой войск "Днепр", не пользуется авторитетом среди военнослужащих ВС РФ.
"В частности, его подчиненные говорят, что он не заботится о жизнях личного состава. Достаточно обыденная и прозаическая ситуация как для российских командующих", - сказал он.
Ранее о новой "ротации" российских генералов на Херсонском направлении сообщалось в отчете Института изучения войны. По данным составителей, Россия, вероятно, заменила руководившего группировкой "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича на командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Позже эту информацию подтвердили российские СМИ.
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