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Оккупанты формируют штурмовые отряды из офицеров на юге Украины

Фото: штурмовые отряды из офицеров формирует РФ на юге Украины (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты формируют штурмовые отряды из офицеров на юге Украины. Соответствующий приказ выдал новоназначенный генерал россиян Михаил Теплинский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время телемарафона.

"Командующий российскими оккупантами "Днепр" генерал Теплинский издал приказ о формировании штурмовых подразделений из числа офицерского состава", - рассказал он.

Что известно об этих штурмовых подразделениях из офицеров?

По словам спикера, основные критерии для офицеров, которыми комплектуют такие штурмовые подразделения - это неспособность к командованию подчиненными, личная недисциплинированность и слабая мотивация.

"Это эдакие ударные батальоны, по образцу белогвардейских частей 20-х годов прошлого века", - добавил представитель Генштаба.

Кроме того, Ковалев добавил, что в целом генерал Михаил Теплинский, сейчас занимающий должность командующего российской оккупационной группировкой войск "Днепр", не пользуется авторитетом среди военнослужащих ВС РФ.

"В частности, его подчиненные говорят, что он не заботится о жизнях личного состава. Достаточно обыденная и прозаическая ситуация как для российских командующих", - сказал он.

Назначение Теплинского

Ранее о новой "ротации" российских генералов на Херсонском направлении сообщалось в отчете Института изучения войны. По данным составителей, Россия, вероятно, заменила руководившего группировкой "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича на командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Позже эту информацию подтвердили российские СМИ.

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