Оккупанты формируют "добровольческие отряды" из россиян в захваченных районах

Оккупанты объявили о создании "добровольческих батальонов" на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей еще в сентябре, но желающих вступить в их ряды не оказалось.

"Россияне запускали рекламные кампании, вывешивали билборды и привлекали людей деньгами, однако бесполезно. Главный гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий даже заявлял, что его сын записался в батальон, но в результате его сын прячется в Крыму", - говорится в сообщении.

Таким образом так называемые "добровольцы" из России и выступают главными статистами пропагандистских видео с тренировками "батальонов", при этом их лица обычно скрыты.

"Такая ситуация хорошо иллюстрирует степень "поддержки" оккупантов со стороны местных, ведь желающих воевать за агрессора против "нацистов" нет, какие бы цифры на "референдумах" они не рисовали", - добавили в ЦНС