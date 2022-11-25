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Оккупанты формируют "добровольческие отряды" из россиян в захваченных районах

Фото: российские захватчики формируют "добровольческие отряды" на захваченных территориях из россиян (GettyImage))
Автор: Татьяна Зарембо

Во временно оккупированных регионах российские захватчики начали формировать "добровольческие батальоны" из россиян, которых завозят из различных регионов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Оккупанты объявили о создании "добровольческих батальонов" на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей еще в сентябре, но желающих вступить в их ряды не оказалось.

"Россияне запускали рекламные кампании, вывешивали билборды и привлекали людей деньгами, однако бесполезно. Главный гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий даже заявлял, что его сын записался в батальон, но в результате его сын прячется в Крыму", - говорится в сообщении.

Таким образом так называемые "добровольцы" из России и выступают главными статистами пропагандистских видео с тренировками "батальонов", при этом их лица обычно скрыты.

"Такая ситуация хорошо иллюстрирует степень "поддержки" оккупантов со стороны местных, ведь желающих воевать за агрессора против "нацистов" нет, какие бы цифры на "референдумах" они не рисовали", - добавили в ЦНС

Недавно РБК-Украина сообщало, что в оккупированной Луганской области захватчики требуют писать заявления на отказ от украинского гражданства. Также продолжается мобилизация медперсонала.

Напомним, что оккупанты принудительно вывезли 40 луганчан в неизвестном направлении.

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