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Оккупанты думали, что ВСУ пошли в прорыв. В Пологах раздавались взрывы на базе россиян

Фото: в Пологах Запорожской области раздавались взрывы на базе россиян (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В городе Пологи Запорожской области во вторник, 28 февраля, около полудня было очень громко. Артиллеристы ВСУ удачно отработали по территории локомотивного депо, где оккупанты организовали свои базу и склад, они бегали в панике, думая, что ВСУ устроили прорыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

По сообщению местных жителей, сначала около 11:40 был первый "прилет", а через 20 минут - второй.

"Дальше началась "дискотека" - БК детонировал так, что у оккупантов началась страшная паника. Они бегали и вопили, как "обпеченные". Некоторым даже показалось, что это прорыв ВСУ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 28 февраля, ВСУ отразили более 85 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Запорожской и Донецкой областей. Для разведки в Запорожской области они используют комплекс "Зоопарк-1".

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