Оккупанты думали, что ВСУ пошли в прорыв. В Пологах раздавались взрывы на базе россиян

По сообщению местных жителей, сначала около 11:40 был первый "прилет", а через 20 минут - второй.

"Дальше началась "дискотека" - БК детонировал так, что у оккупантов началась страшная паника. Они бегали и вопили, как "обпеченные". Некоторым даже показалось, что это прорыв ВСУ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 28 февраля, ВСУ отразили более 85 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Запорожской и Донецкой областей. Для разведки в Запорожской области они используют комплекс "Зоопарк-1".