Оккупанты не позволяют местным жителям уехать из Энергодара

Местное население Энергодара (Запорожская область) не может выехать из временно оккупированного города, поскольку их не выпускают военные РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.
"Оккупанты держат жителей Энергодара в городе ради того, чтобы использовать их как живой щит. Выехать из города невозможно, россияне никого не выпускают", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе заблокировано около 10-15 тысяч местных из 53 тысяч, проживавших до оккупации. Россияне размещают среди жилых домов войска технику и прикрываются людьми.
"Они понимают, что уменьшение численности гражданского населения будет способствовать действиям ВСУ по деоккупации города", - добавили в ЦНС.
Напомним, что на оккупированной Запорожской атомной электростанции фиксируется дефицит кадров. Нужных специалистов оккупанты ищут по объявлениям.
Во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область) россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы разместить энергетиков с российских АЭС.
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