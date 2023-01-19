Оккупанты не позволяют местным жителям уехать из Энергодара

Местное население Энергодара (Запорожская область) не может выехать из временно оккупированного города, поскольку их не выпускают военные РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Оккупанты держат жителей Энергодара в городе ради того, чтобы использовать их как живой щит. Выехать из города невозможно, россияне никого не выпускают", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе заблокировано около 10-15 тысяч местных из 53 тысяч, проживавших до оккупации. Россияне размещают среди жилых домов войска технику и прикрываются людьми.

"Они понимают, что уменьшение численности гражданского населения будет способствовать действиям ВСУ по деоккупации города", - добавили в ЦНС.