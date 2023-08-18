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Оккупанты за сутки убили одного человека в Донецкой области, еще двое получили ранения, - ОВА

Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Армия РФ продолжила наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Жертвы ударов

  • На Донецком направлении 2 человека ранены в Катериновке Марьинской громады;
  • На Горловском направлении 1 человек погиб в Богдановке Часовоярской громады.

Повреждения в результате ударов России

Кириленко сообщил, что на Волновахском направлении россияне 24 раза обстреляли Угледар - без жертв. Также на Донецком направлении вечером враг обстрелял две улицы Авдеевки. Из артиллерии обстреляно Острое Кураховской громады.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

"На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены 14 домов и админздание в Северном, 1 дом в Дружбе. В Константиновке повреждены 3 дома, хозяйственная постройка и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Также россияне наносили удары на Лисичанском направлении. Было повреждено 2 дома в Северске, зафиксировано 3 обстрела Лиманской громады.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Недавно ночью под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.

Российские военные также обстреляли Краматорск с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще один получил ранения.

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